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В столице проверили спасателей на воде
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Глава МЧС России проверил в Москве работу спасателей на воде 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава МЧС России Евгений Зиничев проверил в Москве работу спасателей по обеспечению безопасности на воде, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Министр МЧС Евгений Зиничев с сотрудниками московской поисково-спасательной станции проинспектировал акваторию Строгинской поймы Москвы-реки. Главе ведомства продемонстрировали отработку действий по спасению людей на воде", — сообщил представитель пресс-службы.
По словам собеседника агентства, около 1600 спасателей и 300 единиц техники обеспечивают безопасность людей в Москве. Помимо этого, привлекаются 1000 спасателей из различных общественных и волонтерских организаций
С начала летнего сезона в субъектах России проходит акция "Вода — безопасная территория", во время которой сотрудники МЧС проводят профилактическую работу по предупреждению несчастных случаев на воде.
"Учитывая тот факт, что сейчас самый разгар лета с преимущественно теплой погодой, необходимо как можно больше внимания уделять вопросам профилактики поведения людей на воде, напоминать им о бдительности, а также контролировать передвижение судов, в том числе и маломерных. Тем более что оснащенность вашего подразделения это позволяет делать на должном уровне", — приводит слова Зиничева пресс-служба МЧС.
В Москве находятся около 1 тысячи водных объектов, оборудованы 66 мест массового отдыха и зарегистрированы 12 пляжей.
По данным пресс-службы, с 2010 года количество происшествий на воде в столице снизилось в 2,5 раза. В 2017 году были спасены 145 человек.
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