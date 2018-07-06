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Мусоровозы оформили в стиле ЧМ‑2018
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Коммунальную технику в Москве оформили в стиле ЧМ‑2018 

РИАМО 6 июля 2018
Фото: РИАМО
Тематическая подметально-уборочная техника ГБУ «Автомобильные дороги» вышла на улицы Москвы в преддверии матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.
«Кузовы новых подметально-уборочных машин комплекса городского хозяйства украсили футбольными мячами в честь главного события этого лета — чемпионата мира по футболу-2018», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с завершением первенства по футболу новая техника не прекратит работу: до конца летнего периода она будет убирать основные магистрали Москвы. К зиме оборудование на машинах поменяют, чтобы и в холодный период они продолжали выполнять главную миссию: сохранять столичные дороги чистыми и безопасными.
«Актуальное оформление — не единственный плюс новых машин: каждая из них предназначена для механизированной уборки проезжей части и оборудована 6-кубовым резервуаром для сбора мелкого мусора, грязи и пыли с дорог Москвы», — сказал собеседник агентства.
Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры принимают 11 российских городов. Мундиаль завершится 15 июля.
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