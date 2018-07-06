Мусоровозы оформили в стиле ЧМ‑2018

Коммунальную технику в Москве оформили в стиле ЧМ‑2018

Тематическая подметально-уборочная техника ГБУ «Автомобильные дороги» вышла на улицы Москвы в преддверии матча чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии , сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы.

«Кузовы новых подметально-уборочных машин комплекса городского хозяйства украсили футбольными мячами в честь главного события этого лета — чемпионата мира по футболу-2018», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что с завершением первенства по футболу новая техника не прекратит работу: до конца летнего периода она будет убирать основные магистрали Москвы. К зиме оборудование на машинах поменяют, чтобы и в холодный период они продолжали выполнять главную миссию: сохранять столичные дороги чистыми и безопасными.

«Актуальное оформление — не единственный плюс новых машин: каждая из них предназначена для механизированной уборки проезжей части и оборудована 6-кубовым резервуаром для сбора мелкого мусора, грязи и пыли с дорог Москвы», — сказал собеседник агентства.