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Собор Василия Блаженного стал самым популярным местом в Москве у гостей ЧМ-2018
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Собор Василия Блаженного стал самым популярным местом в Москве у гостей ЧМ-2018 

BFM.RU 6 июля 2018
Самым популярным среди иностранных туристов в период ЧМ-2018 стал собор Василия Блаженного, а Красная площадь заняла лишь 13-е место. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный картографическим сервисом MAPS.ME на основе статистики, сообщает сайт газеты «Известия».
Второе место занял стадион «Лужники», третье — Большой театр. Пятерку замкнули станция метро «Воробьевы горы» и фан-фест на Воробьевых горах.
Следующие три места заняли ГУМ, Кремль и Мавзолей. На девятом месте расположились Казанский вокзал и аэропорт «Шереметьево».
На 11-е место попал стадион «Спартак», 12-е — FAN ID Center на Коровьем Валу, 13-е — Красная площадь, 14-е — станция метро «Площадь Революции», 15-е — храм Христа Спасителя.
16-е место занял аэропорт «Внуково», 17-е — Третьяковская галерея, 18-е — станция метро «Лужники», 19-е — станция метро «ВДНХ», замыкает топ-20 аэропорт «Домодедово».
6 июля сеть магазинов «Московский дом книги» сообщила, что с начала ЧМ-2018 возросли продажи книг Михаила Булгакова. Роман «Мастер и Маргарита» пользуется особым спросом на английском языке, также востребован на испанском, итальянском и немецком.
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