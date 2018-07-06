Жители и гости Москвы смогут посетить этим летом еще 3 городских фестиваля

Фестивали «Букинист», «Времена и Эпохи» и «Московское лето. Цветочный джем» состоятся в столице этим летом, в течение года в городе проходит от девяти до 11 таких мероприятий, сообщил в пятницу руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк

«Московские сезоны», они практически бесконечны и происходят постоянно на территории города. В среднем, у нас проходит от 9 до 11 фестивалей в течение года, понятно, что уже часть мероприятий прошла. Самые громкие фестивали — это «Путешествие в Рождество» и День города. И летом мы проводим ряд фестивалей», — сказал Немерюк в интервью телеканалу «Москва 24».

По его словам, в ближайшие дни на Новом Арбате начнется фестиваль «Букинист», в рамках которого состоятся различные презентации и продажи книг. Также пройдет акция буккроссинга, когда ее участники смогут обменяться книгами. Для самых маленьких будут работать библиотеки с детскими книжками.

«Следующий фестиваль, который начнется уже 10 августа — это всем полюбившийся фестиваль «Времена и Эпохи», он будет проходить в шестой раз и достаточно масштабно — более чем на 30 площадках в городе. К нам приедут реконструировать более чем из 20 регионов Российской Федерации и 18 стран мира», — сказал Немерюк.

Он добавил, что участники фестиваля покажут историю, которой они увлечены, аутентичные костюмы и орудия производства, в рамках фестиваля состоятся театрализованные постановки. Москва на это время «превратится или окунется в различные времена и эпохи».

«В конце августа у нас будет достаточно известный фестиваль, который мы проводим не первый год — «Московское лето. Цветочный джем», который пройдет в городе с 30 августа по 9 сентября, и мы его грандиозно закончим как раз-таки празднованием Дня города», — сказал Немерюк.

Он также сообщил, что тематика и наполнение новых фестивалей Москвы прорабатывается департаментом вместе с консультантами, в числе которых различные компании, театральные случаи, сообщества, которые предлагают разные вариации.

«Каждый год появляется что-то новое и интересное. Само собой, это привносят те самые участники, которые приезжают к нам в Москву», — сказал Немерюк.