Центральные улицы Москвы станут пешеходными

Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля

Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля, после окончания четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

"Обращаем внимание автомобилистов, 7 июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, а также улиц Ильинка и Варварка", — уточнили в пресс-службе.

В департаменте также отметили, что с 7 июля метрополитен, Московское центральное кольцо, шаттлы S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до трех часов ночи. "Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: "Университет", "Ломоносовский Проспект", "Воробьевы Горы", а также "Спартак" и "Тушинская". Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина (Воробьевы горы)", — добавили в пресс-службе.

За время проведения чемпионата работа транспорта в Москве будет продлена уже в четвертый раз. Аналогичный режим работы транспорта будет действовать и в ночь на 12 июля.

Четвертьфинал Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи — в 21:00 мск. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы несколько чартеров из Загреба. Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.