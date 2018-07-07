Ещё
Центральные улицы Москвы станут пешеходными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля 

ТАСС 1 час назад
Фото: © Сергей Мальгавко/ТАСС
Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля, после окончания четвертьфинального матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.
"Обращаем внимание автомобилистов, 7 июля с 23:00 и на время гуляний болельщиков будут перекрыты улицы в центре Москвы. Нельзя будет проехать по улицам Тверская от Бульварного кольца, Моховая от Большой Никитской, Охотный Ряд, Театральный проезд до Неглинной, а также улиц Ильинка и Варварка", — уточнили в пресс-службе.
В департаменте также отметили, что с 7 июля метрополитен, Московское центральное кольцо, шаттлы S2, S3, S8 до фанфестов и 45 маршрутов наземного транспорта продлят работу до трех часов ночи. "Возможны изменения режима работы станций, расположенных возле фанфестов: "Университет", "Ломоносовский Проспект", "Воробьевы Горы", а также "Спартак" и "Тушинская". Кроме того, для болельщиков будут доступны аккредитованные такси. Машины будут ждать на парковке, в пяти минутах пешком от южного вестибюля станции метро "Спартак" и на улице Косыгина (Воробьевы горы)", — добавили в пресс-службе.
За время проведения чемпионата работа транспорта в Москве будет продлена уже в четвертый раз. Аналогичный режим работы транспорта будет действовать и в ночь на 12 июля.
Четвертьфинал Россия — Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи — в 21:00 мск. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы несколько чартеров из Загреба. Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Москве на стадионе "Лужники" состоялась церемония открытия мирового первенства, 14 июня прошел первый матч, а 15 июля состоится финальная игра.
ТАСС: последние новости
Сбой на Савеловском направлении МЖД произошел из-за оставленных в вагоне вещей Дни Русского географического общества пройдут в московских парках летом Центральные улицы Москвы будут пешеходными в ночь на 8 июля
Комментарии1  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
К чему приведет попытка отнять Крым силой?97
Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту10
Еще одно государство отменяет визовый режим для РФ178
В Казахстане нашли обломки «НЛО»41
Умер заслуженный артист России14
Видео
01:02
«Мы с Путиным все сделаем прекрасно»
В мире Ближний Восток
02:04
ЧП на Ровенском полигоне: есть жертвы
Происшествия Армия
05:03
«Мощный украинский солдат заходит в Москву»
Украина Армия
02:48
Робота‐гепарда научили ходить на ощупь
Технологии Наука и техника
00:48
Турция защитит клиентов «Натали Турс»
Личный счет Компании
00:27
Уснувшего на скамейке Пенкина обокрали
Шоу-бизнес Криминал
03:10
Клиенты «Натали Турс»: «Нас игнорируют»
Личный счет Компании
00:22
Снайпер ВСУ похвастался выстрелом во время перемирия
В мире Украина
00:37
Оголившаяся ведущая «Первого канала» разозлила пользователей
Шоу-бизнес
02:31
Дайвер погиб при спасении детей
Происшествия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение