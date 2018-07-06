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Столичные власти проверят случаи завышения цен на такси
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Столичные власти проверят случаи завышения цен на такси 

Москва меняется 6 июля 2018
Фото: Москва меняется
Столичные власти планируют проверить случаи завышения цен на такси в Москве. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
«Есть случаи завышения цен у таксистов. Эти случаи не останутся без внимания всех контрольных органов, которые могут проверить факт завышения цен», — сообщил заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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