Павильон ожидания транспорта у метро «Отрадное» отмыли от вандальных надписей

О проблеме стало известно после публикации сообщения на портале «Наш город» неравнодушным жителем — он высказал просьбу о приведении павильон в порядок, и приложил подтверждающее фото.

Максима Ликсутова. Через несколько дней коммунальщики отмыли павильон, а житель получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Метро „Отрадное“, — говорится в ответе.

Напомним, что „Наш город“ — это интернет-портал для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)