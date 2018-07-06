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Павильон ожидания транспорта у метро «Отрадное» отмыли от вандальных надписей
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Павильон ожидания транспорта у метро «Отрадное» отмыли от вандальных надписей 

Управа района Отрадное 6 июля 2018
Фото: Управа района Отрадное
О проблеме стало известно после публикации сообщения на портале «Наш город» неравнодушным жителем — он высказал просьбу о приведении павильон в порядок, и приложил подтверждающее фото.
Через несколько дней коммунальщики отмыли павильон, а житель получил официальный ответ с фотоподтверждением за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Проведены работы по промывке и очистке от граффити павильона ожидания наземного городского пассажирского транспорта, расположенного на остановочном пункте «Метро „Отрадное“, — говорится в ответе.
Напомним, что „Наш город“ — это интернет-портал для оперативной связи москвичей с органами исполнительной власти. (вт)
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