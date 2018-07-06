Мастер-класс по рисованию состоится в «Аптекарском огороде» 

На территории Ботанического сада Московского государственного университета «Аптекарский огород» 9 июля состоится открытый урок по рисованию в рамках программы «Московское долголетие».
— Пенсионеры смогут не только поучаствовать в мастер-классе, но и просто побывать на занятии в качестве зрителей, предварительно записавшись. Открытый урок будут проводить сотрудники городской библиотеки имени Александра Грибоедова, — сообщила заместитель директора Территориального центра социального обслуживания «Мещанский» Елена Романова.
По ее словам, участники освоят такой вид изобразительного искусства, как живопись.
Мастер-класс начнется в 12:00.