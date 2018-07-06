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Вестибюль станции «Третьяковская» будет закрыт по выходным в июле
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Вестибюль станции «Третьяковская» будет закрыт по выходным в июле 

Москва24 6 июля 2018
Фото: Москва24
Там продолжатся работы по установке навеса над лестничным маршем, сообщили в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
Уточняется, что вестибюль станции не будет принимать пассажиров 7–8, 14–15, 21–22, а также 28–29 июля. Для входа и выхода из метро пассажирам посоветовали пользоваться вестибюлем соседней станции «Новокузнецкая». Как отметили в пресс-службе столичной подземки, работы решили проводить по выходным дням, чтобы создать меньше неудобств пассажирам.
Подобрать оптимальный маршрут во время закрытия вестибюля «Третьяковской» горожанам и гостям столицы помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). В пресс-службе также рекомендовали посмотреть актуальный график ремонтных работ в метро. Он опубликован на официальном сайте подземки.
Ранее сообщалось, что южный вестибюль станции «Орехово» закрыли из-за реконструкции в пассажирской зоне. Работы там завершатся 19 июля.
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