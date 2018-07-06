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Центр Москвы перекроют после матча России и Хорватии
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Центр Москвы перекроют после матча России и Хорватии 

Мослента 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Несколько улиц в центре столицы станут пешеходными, чтобы болельщики чемпионата мира после матча России и Хорватии смогли отпраздновать победу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
Для проезда автомобилей 7 июля после 23.00 перекроют Тверскую от Бульварного кольца и Моховую улицу от Большой Никитской, а также Варварку, Ильинку, Охотный ряд и Театральный проезд до Неглинной улицы. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
По информации издания, в субботу также запустят шаттлы, которые с 18:00 до 03:00 будут вывозить болельщиков с фанзоны у стадиона «Спартак». Станции метро и МЦК будут работать до 03:00 часов, до этого же времени продлят работу некоторых маршрутов наземного транспорта.
Матч сборных России и Хорватии состоится 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 21.00 по местному времени.
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