В Москве закрыли вестибюли сразу четырех станций метро — «Третьяковская» (выход к улице Малая Ордынка), «Рязанский проспект», «Новогиреево» и «Орехово». В первом случае специалисты будут устанавливать навес над лестничным маршем. Для входа в метро и выхода в город можно воспользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая».
Ремонт начался и в пассажирской зоне станции «Орехово» (выход к Шипиловскому проезду). Работы здесь завершатся 19 июля. Выйти в город и зайти на станцию можно, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к улице Баженова).
На станции «Новогиреево» западный вестибюль будет закрыт до 9 июля. До этой же даты закрыли на ремонт и западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект» (выход к Рязанскому проспекту, 48) Таганско-Краснопресненской линии. В пресс-службе столичного метрополитена ТАСС пояснили, что выбрать нужный маршрут людям помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).