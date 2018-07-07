В Москве закрыли вестибюли сразу четырех станций метро

Москве закрыли вестибюли сразу четырех станций метро — «Третьяковская» (выход к улице Малая Ордынка), «Рязанский проспект», «Новогиреево» и «Орехово». В первом случае специалисты будут устанавливать навес над лестничным маршем. Для входа в метро и выхода в город можно воспользоваться вестибюлем станции «Новокузнецкая».

Ремонт начался и в пассажирской зоне станции «Орехово» (выход к Шипиловскому проезду). Работы здесь завершатся 19 июля. Выйти в город и зайти на станцию можно, воспользовавшись ее северным вестибюлем (выход к улице Баженова).