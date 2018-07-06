В Тамбове ограничат движение транспорта во время матча России и Хорватии

Во время проведения футбольного матча с 20.00 7 июля и до 2.00 8 июля в Тамбове ограничат движение транспорта на улице Советской.

Ограждения между проезжей частью дороги и тротуаром установят:

по четной стороне улицы Советской, на участке от дома №174 до улицы Чичканова;по четной стороне улицы Советской, на участке от улицы Пензенской до улицы Куйбышева;по нечетной стороне улицы Советской, на участке от начала заездного кармана в районе дома №93 до остановки «Парк культуры»;по нечетной стороне улицы Советской, на участке от дома №83 до улицы Комсомольской;по нечетной стороне улицы Советской, на участке от Сергеева-Ценского до улицы А. Бебеля.

Кроме того, при необходимости может быть прекращено движение автомобилей с 22.45 7 июля до 2.00 8 июля по улице Советской, на участке от улицы Красноармейской до Комсомольской площади, и по улице Интернациональной, на улицы Советская до улицы Железнодорожной.