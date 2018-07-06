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Новый автобусный маршрут свяжет станцию МЦК «Андроновка» и ТПУ «Авиамоторная»
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Новый автобусный маршрут свяжет станцию МЦК «Андроновка» и ТПУ «Авиамоторная» 

Управа района Косино-Ухтомский 6 июля 2018
Фото: Префектура Восточного административного округа
Новый маршрут общественного транспорта в ближайшее время свяжет станцию Московского центрального кольца «Андроновка» со строящимся ТПУ «Авиамоторная» и железнодорожной платформой «Новая».
Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями района Перово после обращения многодетной мам, которая проживает на Перовской улице.
Мэр на месте обсудил эту инициативу с представителями Департамента транспорта. По информации ведомства, на этом участке осталось провести ряд работ по достройке улично-дорожной сети и расширению улицы. После этого Департамент готов запустить необходимый маршрут.
— Хорошо, проработайте технические вопросы и сообщите мне, — поручил Сергей Собянин.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО
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