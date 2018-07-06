Новый автобусный маршрут свяжет станцию МЦК «Андроновка» и ТПУ «Авиамоторная»

Новый маршрут общественного транспорта в ближайшее время свяжет станцию Московского центрального кольца «Андроновка» со строящимся ТПУ «Авиамоторная» и железнодорожной платформой «Новая».

Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями района Перово после обращения многодетной мам, которая проживает на Перовской улице.

Мэр на месте обсудил эту инициативу с представителями Департамента транспорта. По информации ведомства, на этом участке осталось провести ряд работ по достройке улично-дорожной сети и расширению улицы. После этого Департамент готов запустить необходимый маршрут.

— Хорошо, проработайте технические вопросы и сообщите мне, — поручил Сергей Собянин.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО