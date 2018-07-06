Москву разуплотнят

Москва продолжит политику формирования новых точек роста, развития и притяжения внутри города. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин . Его слова приведены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.

«Наш главный тренд — полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха», — объявил он.

Хуснуллин подчеркнул, что городское пространство собираются организовать таким образом, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания.