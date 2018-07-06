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Москву разуплотнят
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Москву разуплотнят 

Мослента 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Москва продолжит политику формирования новых точек роста, развития и притяжения внутри города. С таким заявлением выступил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин. Его слова приведены на сайте Комплекса градостроительной политики и строительства города.
«Наш главный тренд — полицентрическое развитие территорий с целью превращения Москвы в город, удобный и комфортный для жизни, работы и отдыха», — объявил он.
Хуснуллин подчеркнул, что городское пространство собираются организовать таким образом, чтобы люди могли отдыхать и работать максимально близко к местам проживания.
«Мы хотим разуплотнить центр города, переориентируя размещение офисов и торговых центров в периферийные районы, и там формировать рабочие места в шаговой доступности от транспорта, а историческую часть развивать как культурное ядро с организацией комфортных общественных пространств и пешеходных зон», — добавил глава Стройкомплекса.
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