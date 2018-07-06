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В выходные закроют вестибюли четырех станций метро
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В Москве в выходные закроют вестибюли четырех станций метро 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Вестибюли четырех станций метро — "Третьяковской", "Рязанский проспект", "Новогиреево" и "Орехово" — закроют в предстоящие выходные, сообщили в пресс-службе столичной подземки в пятницу.
Так, с 6 июля южный вестибюль станции "Орехово" (выход к Шипиловскому проезду) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне с 6 июля. Вновь вестибюль заработает в обычном режиме 19 июля.
Также с 6 июля для ремонта в пассажирской зоне будет изменен режим работы западного вестибюля станции "Новогиреево" (выход на 5-й проспект Новогиреева). "С 6 июля с 23.00 до открытия метрополитена в понедельник, 9 июля, вестибюль будет закрыт для входа на станцию и выхода в город. Такие же ограничения будут действовать с 13 по 16 июля", — пояснили в метро.
Кроме этого, 6 июля в 22.00 временно закроют на ремонт западный вестибюль на "Рязанском проспекте". Для выхода и входа пассажиры могут воспользоваться восточным вестибюлем. Работа западного вестибюля в обычном режиме возобновится 9 июля с открытием станции.
Для установки навеса над лестничным маршем каждые выходные июля, начиная с 7 числа, будет закрыт вестибюль станции "Третьяковская" (выход к улице Малая Ордынка). В метро пояснили, что пассажиры не смогут воспользоваться указанным вестибюлем 7-8, 14-15, 21-22 и 28-29 июля. Для входа в метро и выхода в город будет открыт вестибюль "Новокузнецкой".
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