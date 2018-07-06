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Болельщики обошли стороной Ленина и Красную площадь
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Болельщики обошли стороной Ленина и Красную площадь 

Мослента 6 июля 2018
Аналитики картографического сервиса MAPS.ME составил список мест в Москве, которые пользуются наибольшей популярностью у иностранных туристов в период чемпионата мира по футболу. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе, который поступил в распоряжение редакции МОСЛЕНТЫ.
На первом месте по популярности оказался собор Василия Блаженного, второе место занял стадион «Лужники», первую тройку замкнул Большой театр. В топ-5 также вошли станция метро «Воробьевы горы» и точка встречи болельщиков, находящаяся на Воробьевых горах (фан-фест).
Шестое место по популярности занял ГУМ. Московский Кремль оказался только на седьмом месте, мавзолей — на восьмом. Девятку замыкают Казанский вокзал и аэропорт Шереметьево.
Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Третьяковская галерея оказались во второй десятке наряду со станциями метро и МЦК («Площадь революции», «ВДНХ» и «Лужники»), стадионами («Открытие Арена»), аэропортами (Внуково и Домодедово) и центром FAN ID Center на Коровьем валу.
Ранее футбольные фанаты назвали самые красивые станции московского метро. По мнению болельщиков, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».
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