Болельщики обошли стороной Ленина и Красную площадь

Аналитики картографического сервиса MAPS.ME составил список мест в Москве , которые пользуются наибольшей популярностью у иностранных туристов в период чемпионата мира по футболу. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе, который поступил в распоряжение редакции МОСЛЕНТЫ

На первом месте по популярности оказался собор Василия Блаженного, второе место занял стадион «Лужники», первую тройку замкнул Большой театр. В топ-5 также вошли станция метро «Воробьевы горы» и точка встречи болельщиков, находящаяся на Воробьевых горах (фан-фест).

Шестое место по популярности занял ГУМ. Московский Кремль оказался только на седьмом месте, мавзолей — на восьмом. Девятку замыкают Казанский вокзал и аэропорт Шереметьево

Красная площадь, Храм Христа Спасителя и Третьяковская галерея оказались во второй десятке наряду со станциями метро и МЦК («Площадь революции», «ВДНХ» и «Лужники»), стадионами («Открытие Арена»), аэропортами ( Внуково Домодедово ) и центром FAN ID Center на Коровьем валу.

Ранее футбольные фанаты назвали самые красивые станции московского метро. По мнению болельщиков, на Сокольнической линии самая красивая станция — «Комсомольская», на Замоскворецкой — «Маяковская», на Арбатско-Покровской — «Парк Победы», на Кольцевой — «Таганская», на Таганско-Краснопресненской — «Пушкинская».