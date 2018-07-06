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Москвичам разрешили искупаться и отдохнуть
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Москвичам разрешили искупаться и отдохнуть 

Мослента 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве уже приняли в эксплуатацию 42 зоны, где жители столицы смогут отдохнуть этим летом. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Восемь зон отдыха в настоящее время открыты для купания: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Белое озеро (ВАО), Серебряный бор-2 и Серебряный бор-3 (СЗАО), а также Мещерское (ЗАО) и Тропарево (ЮЗАО).
«В принятых в эксплуатацию зонах отдыха обеспечено проведение обработок против клещей и личинок комаров, представлена документация, подтверждающая проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий», — уточнили в столичном Роспотребнадзоре.
Там также отметили, что в местах для отдыха горожан обеспечивается качество и безопасность песка, который, в случае необходимости, будет своевременно заменен.
Контроль за эксплуатацией зон отдыха продолжается.
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