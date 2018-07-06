21 июля в Ярославле перекроют движение по Которосльной набережной

Ограничение вводится 21 июля на движение транспортных средств на участке Которосльной набережной (нижний ярус) от улицы Подзеленье до Стрелки с 07.00 часов до 14.00 часов, на участке Которосльной набережной от улицы Володарского до улицы Чайковского с 7.00 часов до 22.00 часов.

Движение велосипедистов временно прекращается на Волжской набережной (средний, нижний ярусы) от Арсенальной башни до Стрелки, Которосльной набережной (нижний ярус) от дома №14 по площади Богоявления до парка Тысячелетия с 7.00 часов до окончания мероприятия.