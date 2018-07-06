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21 июля в Ярославле перекроют движение по Которосльной набережной
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21 июля в Ярославле перекроют движение по Которосльной набережной 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Ограничение вводится 21 июля на движение транспортных средств на участке Которосльной набережной (нижний ярус) от улицы Подзеленье до Стрелки с 07.00 часов до 14.00 часов, на участке Которосльной набережной от улицы Володарского до улицы Чайковского с 7.00 часов до 22.00 часов.
Движение велосипедистов временно прекращается на Волжской набережной (средний, нижний ярусы) от Арсенальной башни до Стрелки, Которосльной набережной (нижний ярус) от дома №14 по площади Богоявления до парка Тысячелетия с 7.00 часов до окончания мероприятия.
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