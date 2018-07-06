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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино
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Мэр Москвы утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: MosDay.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и ул. Верхнелихоборская. Документ опубликован на официальном сайте мэра.
«Утвердить проект планировки территории, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и ул. Верхнелихоборская», — говорится в постановлении.
Этим же документом изменяются границы ряда объектов природных комплексов.
Согласно приложению, территория подготовки проекта планировки расположена в районе Западное Дегунино и ограничена: с востока — Дмитровским шоссе; с юга — границей береговой полосы реки Лихоборки; с запада — красной линией Верхнелихоборской ул. ; с севера — частью промышленной зоны №48-1.
Площадь проектируемой территории составляет 10,95 га.
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