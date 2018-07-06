Мэр Москвы утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект планировки территории в Западном Дегунино, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и ул. Верхнелихоборская. Документ опубликован на официальном сайте мэра.

«Утвердить проект планировки территории, ограниченной Дмитровским шоссе, проектируемым проездом №2236 и ул. Верхнелихоборская», — говорится в постановлении.

Этим же документом изменяются границы ряда объектов природных комплексов.

Согласно приложению, территория подготовки проекта планировки расположена в районе Западное Дегунино и ограничена: с востока — Дмитровским шоссе; с юга — границей береговой полосы реки Лихоборки; с запада — красной линией Верхнелихоборской ул. ; с севера — частью промышленной зоны №48-1.

Площадь проектируемой территории составляет 10,95 га.