«Кольцо» для москвичей и не только: главные достижения МЦК

Московское центральное кольцо (МЦК) работает для жителей города уже почти два года и давно стало привычным средством передвижения наряду с метро. Пройдите наш тест и узнайте о главных достижениях «кольца».