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«Кольцо» для москвичей и не только: главные достижения МЦК
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«Кольцо» для москвичей и не только: главные достижения МЦК 

Москва24 6 июля 2018
Фото: Москва24
Московское центральное кольцо (МЦК) работает для жителей города уже почти два года и давно стало привычным средством передвижения наряду с метро. Пройдите наш тест и узнайте о главных достижениях «кольца».
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