Мир, дружба, «Абрикос»: москвичи познакомятся с культурами разных народов

8 июля с 10:00 до 22:00 в Екатерининском парке пройдет ежегодный многонациональный праздник «Абрикос», организованный при поддержке Правительства Москвы

«“Абрикос” — это красивый и добрый праздник, на котором москвичи и гости столицы смогут познакомиться с культурой и фольклором разных народов. Благодаря таким мероприятиям в Москве создаются условия для поддержания добрососедских отношений и достижения межнационального согласия. Приглашаем всех на праздник «Абрикос»», — сказал руководитель городского Департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

На главной сцене выступят более 500 артистов из Москвы и других регионов России . Они расскажут о культуре, искусстве, традициях и современной жизни своих народов. А на малой сцене пройдет джазовый фестиваль «Абрикосовый джем».

Кроме того, все желающие смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставку-ярмарку «Восточный базар», послушать дудук и, конечно, поесть абрикосов, которые специально к празднику привезут из Армении . Напротив главной сцены в день фестиваля будет установлена единственная в мире шестиметровая абрикосовая елка, украшенная символом праздника.

Также в парке появится тандыр для выпечки армянского лаваша. Посетители смогут понаблюдать за процессом создания национальной лепешки и подкрепиться ею.

Артисты танцевальных коллективов и посетители парка вместе станцуют кочари. Среди полутора тысяч армянских народных танцев это один из самых популярных, именно его исполняли бойцы легендарной Таманской дивизии в мае 1945 года у стен поверженного Рейхстага.

В спортивной программе фестиваля — состязания по шахматам, нардам и гольфу. В них можно участвовать самим или поболеть за других игроков. В турнире по нардам смогут принять участие гости с ограниченными возможностями здоровья. Также состоятся показательные выступления по национальным видам борьбы.

Специально к ЧМ-2018 проведут товарищеский матч по мини-футболу, организованный совместно с комиссией по спорту Совета по делам национальностей при Правительстве Москвы и Российским футбольным союзом

В этом году праздник «Абрикос» совпал с Днем семьи, любви и верности, поэтому на фестивале организуют бесплатные программы и развлечения для всей семьи. Гости увидят кукольные спектакли, выступления фокусников, смогут посетить анимационную программу, а также примут участие в развивающих играх. Всем детям сделают бесплатный аквагрим. На праздник приедут и воспитанники детских домов.