Иностранные болельщики признали станцию метро «Таганская» одной из самых красивых в московском метро

Иностранные болельщики и гости Чемпионата мира 2018 проголосовали за станцию Кольцевой линии «Таганская» в приложении «Метро Москвы» и признали ее одной из самых красивых в городе. Такая информация поступила 5 июля.

Список особо понравившихся станций сделали французские архитекторы, которые прибыли в Россию , чтобы поддержать сборную своей страны, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

Добавим, что во время мундиаля столичное метро стала популярным местом для иностранных болельщиков. На станциях подземки для них постоянно организуют экскурсии.