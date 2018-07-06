Ещё
Иностранные болельщики признали станцию метро «Таганская» одной из самых красивых в московском метро
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранные болельщики признали станцию метро «Таганская» одной из самых красивых в московском метро 

Управа Таганского района города Москвы 6 июля 2018
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Иностранные болельщики и гости Чемпионата мира 2018 проголосовали за станцию Кольцевой линии «Таганская» в приложении «Метро Москвы» и признали ее одной из самых красивых в городе. Такая информация поступила 5 июля.
Список особо понравившихся станций сделали французские архитекторы, которые прибыли в Россию, чтобы поддержать сборную своей страны, сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Добавим, что во время мундиаля столичное метро стала популярным местом для иностранных болельщиков. На станциях подземки для них постоянно организуют экскурсии.
Управа Таганского района города Москвы: последние новости
Гранты от Правительства Москвы получат около 40 столичных поликлиник Специальные карты «Тройка» к юбилею Парка Горького появились в кассах метро Более 165 тысяч книг раздадут горожанам во время третьего этапа проекта «Списанные книги»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение