Режим работы трамваев, курсирующх по Останкинскому району, изменится 7 и 8 июля

Режим работы трамваев, курсирующих по Останкинскому району, изменится 7 и 8 июля; речь идет о маршрутах № 11, 17, 25, сообщили в ГУП «Мосгортранс».

Трамваи №17 будут следовать из Северного Медведкова до Сельскохозяйственной улицы и до разворотного кольца «Ростокино» на 1-й Сельскохозяйственной улице. До Дворцового пруда можно будет добраться не только существующим транспортом, но и на автобусе №154 — его маршрут продлят с организацией проезда по Продольному проезду и улице Академика Королева. При этом остановка «Метро „ВДНХ“ при следовании к пруду переносится с проспекта Мира на 2-й Поперечный проезд.

А трамваи № 11, 25 после остановки „Проспект Мира“ вместо остановки „Останкино“ будут следовать по проспекту Мира до Сельскохозяйственной улицы, далее до 1-го Сельскохозяйственного проезда (разворотное кольцо „Ростокино“); остановка „ВДНХ (сев.)“ переносится на проспект Мира.

В „Мосгортранс“ пояснили, что изменение схемы движения связано с ремонтом путей на участке между ВДНХ и конечной остановкой. (иб)