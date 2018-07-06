Парковку сделают под эстакадой на Волгоградском проспекте

С просьбой об организации дополнительных машиномест жители Текстильщиков обратились к мэру Москвы . Автолюбители, живущие в Текстильщиках, получат дополнительные парковочные места. Поручение организовать под эстакадой на Волгоградском проспекте парковку дал своим подчиненным мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями района. С просьбой сделать там парковку к столичному градоначальнику обратилась Светлана Соловьева , проживающая в доме № 11 по 11-й улице Текстильщиков.

— Около нашего дома очень трудно припарковать машину. А совсем рядом — под эстакадой через Волжский бульвар — есть свободное место (данная площадка находится в ведении Гормоста — прим. ред.). Можно ли там организовать охраняемую парковку? — спросила она у мэра.

Сергей Собянин ответил, что это возможно, и дал соответствующее поручение городскому Департаменту ЖКХ и префектуре ЮВАО.