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Парковку сделают под эстакадой на Волгоградском проспекте
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Парковку сделают под эстакадой на Волгоградском проспекте 

Префектура Юго-Восточного административного округа 6 июля 2018
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
С просьбой об организации дополнительных машиномест жители Текстильщиков обратились к мэру Москвы. Автолюбители, живущие в Текстильщиках, получат дополнительные парковочные места. Поручение организовать под эстакадой на Волгоградском проспекте парковку дал своим подчиненным мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с жителями района. С просьбой сделать там парковку к столичному градоначальнику обратилась Светлана Соловьева, проживающая в доме № 11 по 11-й улице Текстильщиков.
— Около нашего дома очень трудно припарковать машину. А совсем рядом — под эстакадой через Волжский бульвар — есть свободное место (данная площадка находится в ведении Гормоста — прим. ред.). Можно ли там организовать охраняемую парковку? — спросила она у мэра.
Сергей Собянин ответил, что это возможно, и дал соответствующее поручение городскому Департаменту ЖКХ и префектуре ЮВАО.
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