Модульные избирательные участки могут быть использованы после выборов Мэра Москвы

Модульные избирательные участки, которые планируются использовать на дачных участках Московской области , могут быть использованы и после выборов Мэра Москвы . Об этом сообщает член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Использование мобильных избирательных участков — новый, но интересный формат. Уверен, что в Московской области найдутся места для размещения таких конструкций. Представленные сегодня модули соответствуют нормам, установленным для помещений, предназначенных для голосования. В них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного волеизъявления, по две урны, установлены камеры видеонаблюдения, выдержан необходимый температурный режим. Все соответствует пожарной безопасности», — отметил Григорий Мельконьянц

Созданные условия позволят членам избирательных комиссий достойно выполнить свои обязанности, а участникам голосования комфортно себя чувствовать на данных участках. Если опыт окажется успешным, то конструкции могут остаться на выбранных для них местах и использоваться для организации голосования на последующих выборах.

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