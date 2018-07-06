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Модульные избирательные участки могут быть использованы после выборов Мэра Москвы
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Модульные избирательные участки могут быть использованы после выборов Мэра Москвы 

Москва меняется 6 июля 2018
Фото: Москва меняется
Модульные избирательные участки, которые планируются использовать на дачных участках Московской области, могут быть использованы и после выборов Мэра Москвы. Об этом сообщает член рабочей группы Московской городской избирательной комиссии по образованию избирательных участков за пределами территории Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.
«Использование мобильных избирательных участков — новый, но интересный формат. Уверен, что в Московской области найдутся места для размещения таких конструкций. Представленные сегодня модули соответствуют нормам, установленным для помещений, предназначенных для голосования. В них есть места для наблюдателей, кабинки для тайного волеизъявления, по две урны, установлены камеры видеонаблюдения, выдержан необходимый температурный режим. Все соответствует пожарной безопасности», — отметил Григорий Мельконьянц.
Созданные условия позволят членам избирательных комиссий достойно выполнить свои обязанности, а участникам голосования комфортно себя чувствовать на данных участках. Если опыт окажется успешным, то конструкции могут остаться на выбранных для них местах и использоваться для организации голосования на последующих выборах.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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