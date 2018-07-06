В Москве сыграют джаз и инсценируют исторические свадьбы в День семьи, любви и верности

МОСКВА , 6 июля. / ТАСС /. Департамент культуры города Москвы подготовил праздничную программу с концертами, выставками и конкурсами в 16 столичных парках в День семьи, любви и верности, который отмечают в России 8 июля. Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Праздничная программа 8 июля запланирована в 16 столичных парках.

Интересно провести время можно будет в «Сокольниках», «Зарядье», саду "Эрмитаж" , «Царицыне», Бабушкинском и других парках. Гостей ждут бесплатные концерты, выставки, конкурсы, мастер-классы и другие развлечения, " — говорится в сообщении. На портале уточнили, что мероприятия в большинстве парков начнутся в 13:00 и будут идти до 17:00.

Отмечается, что в саду имени Баумана гости смогут послушать джазовый концерт. В Перовском парке покажут, как приготовить мороженое за несколько секунд с помощью жидкого азота, а в музее-заповеднике «Царицыно» выступят известные музыканты и артисты, среди которых Кристина Орбакайте Дмитрий Маликов и группа «Самоцветы». Посетители музея-заповедника «Коломенское» смогут посмотреть танцевальные номера и инсценировки свадеб в костюмах разных исторических эпох. Для детей в парках организуют мастер-классы, конкурсы и игровые площадки.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, живших в XIII веке в Муромском княжестве. В православной традиции они считаются покровителями семьи и брака. В России этот праздник отмечают с 2008 года. Символом дня выбран цветок ромашки.