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Несколько трамваев изменят маршруты 7 и 8 июля из-за ремонта путей
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Несколько трамваев изменят маршруты 7 и 8 июля из-за ремонта путей 

Москва24 6 июля 2018
Фото: Москва24
В эти выходные изменятся маршруты трамваев №№ 11, 17 и 25 из-за ремонта путей на участке между остановками «ВДНХ (северная)» и «Останкино». Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что 7 и 8 июля после остановки «Проспект Мира» трамваи №№ 11 и 25 будут следовать по проспекту Мира до Сельскохозяйственной улицы, а не до «Останкино». Далее трамваи поедут до 1-го Сельскохозяйственного проезда (разворотное кольцо в Ростокине). Горожан также предупредили, что остановку «ВДНХ (северная)» для трамваев обоих маршрутов перенесут на проспект Мира.
Трамваи № 17 в выходные будут курсировать от остановки «Медведково» до Сельскохозяйственной улицы, а затем — до 1-го Сельскохозяйственного проезда.
Пока будут действовать изменения, маршрут автобусов № 154 продлят до Останкинского пруда. На маршрутах трамваев №№ 11, 17 и 25 введут дополнительную остановку «Депо имени Баумана», чтобы их пассажиры могли пересесть на автобусы.
Кроме того, сообщается, что при движении трамваев от станции метро «Ховрино» остановку «Метро „ВДНХ“ перенесут с проспекта Мира на 2-й Поперечный проезд.
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