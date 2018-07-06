С 1 сентября общественный транспорт в Новогиреево будет ходить без турникетов

На трамвайных маршрутах №№ 24, 36 и 37, проходящих по территории района Новогиреево, турникеты уже убрали.

Турникеты вошли в транспортный быт москвичей в 2001 году. Установку ограждающих устройств начали с Зеленограда, и затем распространили эту практику на весь общественный транспорт столицы. Спустя семнадцать лет стало ясно, что система себя изжила: турникеты серьезно увеличивают время посадки пассажиров и снижают эффективность действия выделенных полос.