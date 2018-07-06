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С 1 сентября общественный транспорт в Новогиреево будет ходить без турникетов
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С 1 сентября общественный транспорт в Новогиреево будет ходить без турникетов 

Управа района Новогиреево 6 июля 2018
Фото: Управа района Новогиреево
На трамвайных маршрутах №№ 24, 36 и 37, проходящих по территории района Новогиреево, турникеты уже убрали.
Турникеты вошли в транспортный быт москвичей в 2001 году. Установку ограждающих устройств начали с Зеленограда, и затем распространили эту практику на весь общественный транспорт столицы. Спустя семнадцать лет стало ясно, что система себя изжила: турникеты серьезно увеличивают время посадки пассажиров и снижают эффективность действия выделенных полос.
Через район Новогиреево проходит пять троллейбусных маршрутов — №№ 30, 53, 64, 75, 77, трамваи и множество маршрутов автобусов. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил недавно москвичам, что абсолютно на всех маршрутах общественного транспорта турникеты будут отменены к 1 сентября 2018 года.
Фото — Александр Калугин.
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