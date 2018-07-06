Западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект» закрывается на ремонт до 9 июля

Западный вестибюль станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно закроют на ремонт в пятницу, 6 июля, с 22:00, его работа будет возобновлена 9 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного метро.

«Западный вестибюль станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии (выход к Рязанскому проспекту, д. 48) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне 6 июля с 22:00. Выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее восточным вестибюлем (выход к Рязанскому проспекту, д. 75 к. 2)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, работа западного вестибюля станции «Рязанский проспект» в обычном режиме возобновится 9 июля с открытием станции.

«Выбрать нужный маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», — сообщили в метрополитене.