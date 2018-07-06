Ещё
Западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект» закрывается на ремонт до 9 июля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Западный вестибюль станции метро «Рязанский проспект» закрывается на ремонт до 9 июля 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Южные горизонты
Западный вестибюль станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена временно закроют на ремонт в пятницу, 6 июля, с 22:00, его работа будет возобновлена 9 июля. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного метро.
«Западный вестибюль станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии (выход к Рязанскому проспекту, д. 48) будет закрыт для ремонта в пассажирской зоне 6 июля с 22:00. Выйти в город и зайти на станцию можно будет, воспользовавшись ее восточным вестибюлем (выход к Рязанскому проспекту, д. 75 к. 2)», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, работа западного вестибюля станции «Рязанский проспект» в обычном режиме возобновится 9 июля с открытием станции.
«Выбрать нужный маршрут в дни закрытия пассажирам помогут сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Приносим извинения за временные неудобства и просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», — сообщили в метрополитене.
Агентство «Москва»: последние новости
С.Собянин: Основные работы по благоустройству в парках Москвы будут завершены до 1 сентября Режим работы западного вестибюля станции метро «Новогиреево» изменится с 23:00 6 июля С.Собянин: Утвержден дизайн строящейся станции «Рубцовская» на Большой кольцевой линии метро
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры68
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»68
На Украину надвигается катастрофа348
Россию обвинили в попытке переманить Турцию73
Смертельное наводнение в Японии1
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение