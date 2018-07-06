Работу МЦК в субботу продлят

Московское центральное кольцо будет работать до 3 часов ночи в день матча РФ — Хорватия

Московское центральное кольцо (МЦК) 7 июля продлит работу до 3 часов ночи в день матча между сборными России и Хорватии в рамках чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Московской железной дороги.

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном в день матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии продлила режим работы Московского центрального кольца до 3 часов ночи", — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в ночь с 7 на 8 июля с 21:00 до 3:00 "Ласточки" на МЦК будут курсировать каждые 10 минут.

"Работа Московского центрального кольца до глубокой ночи позволит болельщикам после футбольной игры добраться домой на общественном транспорте", — отметили в пресс-службе.