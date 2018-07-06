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Более 230 тыс. растений в подвесных кашпо подготовили для высадки в Москве
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Более 230 тыс. растений в подвесных кашпо подготовили для высадки в Москве 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Более 230 тыс. подвесных кашпо с ампельными растениями украсят улицы Москвы этим летом. Как сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы, такие растения оптимально подходят для вертикального озеленения города и создания объемных композиций.
"На предприятиях комплекса городского хозяйства подготовлено более 230 тыс. подвесных кашпо с десятками сортов ампельных культур, которые вскоре дополнительно украсят улицы Москвы", — приводит слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова пресс-служба.
Сообщается, что программа по выращиванию растений для вертикального озеленения города занимает особое место в производственном цикле ГБУ «Озеленение». «Ассортимент цветов подобран так, чтобы в наибольшей мере удовлетворить потребности города: используются не только различные сорта ампельных петуний, белых, розовых, малиновых и фиолетовых оттенков, но и такие культуры, как пеларгония плющелистая, ипомея, вербена, бегония клубневая», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отметил Бирюков, для вертикального озеленения отбираются наиболее устойчивые к климатическим условиям Москвы сорта растений. По мнению заместителя мэра такие цветы «незаменимы для создания объемных композиций» благодаря своим декоративным качествам.
Кашпо с охапками цветов уже разместили на улицах Лубянка, на Зубовской площади, на территории Садово-Триумфального сквера и других столичных пространствах.
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