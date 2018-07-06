Бизнесмены в июле могут арендовать у Москвы более 200 объектов недвижимости

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Власти Москвы в июле выставили на аукционы право аренды на более чем 200 объектов коммерческой недвижимости, говорится в сообщении столичного департамента городского имущества.

"На аукционы выставлены объекты площадью от 20 квадратных метров до 1 тысячи «квадратов». Практически все они расположены на первых этажах жилых домов, на первой линии, с отдельным входом", — отмечается в нем.

Объекты аренды расположены во всех городских округах, за исключением новой Москвы. Самое большое количество предложений находится на юго-востоке города — 48 лотов, добавляется в материалах.

В них уточняется, что стартовая цена одного квадратного метра в центре города составляет 10 тысяч рублей в год, в других округах — 4,8 тысячи рублей за «квадрат».