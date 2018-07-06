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Гранты правительства Москвы получат 38 поликлиник
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Гранты правительства Москвы получат 38 поликлиник 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: RT на русском
По итогам работы в 2017 году и в первом квартале 2018 года гранты правительства Москвы получат 38 поликлиник, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра.
Материальное поощрение за профессионализм в размере 365 млн рублей вручат сотрудникам этих медицинских учреждений.
«Два года назад на основании пожеланий москвичей мы стали внедрять московский стандарт поликлиники», — напомнил глава департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Будут награждены взрослые и детские поликлиники, в том числе стоматологические, а также поликлинические отделения трёх больниц. Суммы конкретных грантов зависят от направлений, в которых поликлиники показали лучшие результаты.
Ранее НСН сообщала, что в Москве создали службу медицинского патронажа.
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