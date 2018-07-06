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Участники «Московского долголетия» попадут на бал
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Участники «Московского долголетия» попадут на бал 

Управа района Бирюлево Западное 6 июля 2018
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
«Летний бал», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, пройдет в усадьбе «Коломенское» 10 июля. Об этом газете «Обозрение. Бирюлево Западное» сообщила пресс-служба Департамента труда и социальной защиты.
Участники проекта «Московское долголетие» из Южного округа смогут научиться бальным и народным танцам. Искусствоведы и работники музея-заповедника расскажут о свадебных обычаях, воссоздадут балы, и гости смогут отпраздновать этот день так, как это делали несколько столетий назад.
Однако представители пресс-службы отметили, что прийти на праздник могут не только пенсионеры из «Московского долголетия», но и любой желающий гость парка.
Напомним, что проект «Московское долголетие» стартовал этой весной при поддержке мэра города Сергея Собянина. Он позволяет пожилым жителям Москвы записаться на бесплатные спортивные, образовательные и творческие курсы. Стать участником проекта может любой москвич пенсионного возраста, записавшись в центре социального обслуживания по месту жительства.
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