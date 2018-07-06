Сокольническую ветку метро удлинят на одну станцию

Сокольническая ветка московского метро станет длиннее на одну станцию. Об этом рассказал первый заместитель главы департамента строительства столицы Петр Аксенов . Новая станция после «Столбово» в перспективе будет объединена со станцией «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии в единый пересадочный узел.

Как сообщает Интерфакс, новая станция будет называться «Новомосковская». Работы начнутся практически на ровном месте, строительная документация уже утверждена. Со временем там будут построены жилые дома.

До конца 2018 года откроется техническое движение от «Саларьево» до «Столбово» красной линии подземки. По словам Аксёнова, все строительно-бетонные работы на этом отрезке уже закончены. Идёт отделка станции «Столбово».