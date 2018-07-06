Около 13 поликлиник и больниц построят в Новой Москве к 2022 году 

Фото: официальный сайт мэра и Правительства Москвы
До конца 2021 года в Троицком и Новомосковском округах будет построено 13 объектов здравоохранения. Об этом стало известно 6 июля.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина, для жителей ТиНАО возведут две больницы и девять поликлиник. Четыре здания из 13 объектов построят за счет частных инвесторов.
Возведение новых учреждений в ТиНАО идет комплексно. Необходимая инфраструктура появится параллельно с жилыми зданиями. За последнее время уже ввели в эксплуатацию около 11 здравоохранительных объектов, среди которых есть поликлиники, больницы и подстанции скорой помощи, сообщили на официальном сайте Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.