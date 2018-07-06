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Дом в Конькове поставили на кадастровый учет по программе реновации
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Дом в Конькове поставили на кадастровый учет по программе реновации 

Коньково 6 июля 2018
Фото: Коньково
Многоквартирный дом на Профсоюзной улице, 96/1 общей площадью 30,2 тыс. кв. м поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
Также на кадастровый учет был поставлен дом на улице Малая Филевская, дом 22. Он расположен в ЗАО.
«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 22., поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
Дом на Профсоюзной улице — 21-этажный. В нем 360 квартир, из которых по 72 — одно— и трехкомнатные и 216 — двухкомнатные.
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