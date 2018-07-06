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В ночь на 11 июля петербургское метро будет работать дольше
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В ночь на 11 июля петербургское метро будет работать дольше 

АиФ Санкт-Петербург 6 июля 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В ночь с 10 на 11 июля петербургское метро будет работать до трех часов, сообщают в пресс-службе подземки.
Это связано с проведением в северной столице полуфинала Чемпионата мира по футболу. Станции закроют на выход только после того, как все пассажиры покинут метрополитен. Также до трех ночи будут работать проездные билеты и жетоны.
Исключением станут вестибюль 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюль 2 станции «Ленинский проспект», вестибюль 2 станции «Площадь Ленина», вестибюль 1 станции «Московская», вестибюль 1 станции «Девяткино», вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская» и вестибюль 2 станции «Невский проспект». Их закроют для входы и выхода в 23 часа.
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