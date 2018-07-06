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Участок дороги Солнцево-Бутово-Видное до метро «Столбово» могут завершить до конца года
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Участок дороги Солнцево-Бутово-Видное до метро «Столбово» могут завершить до конца года 

ТАСС 6 июля 2018
МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Участок трассы Солнцево — Бутово — Видное до станции метро «Столбово» может быть завершен к концу этого года. Об этом в пятницу сообщил журналистам первый заместитель главы департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
"В моей практике впервые реализуется такой масштабный объект. В моей производственной практике еще не было такого, чтобы было совмещено строительство дороги и метро. В конце августа или в начале сентября планируем запустить первый участок трассы от Калужского шоссе до Киевского. А в целом до конца (этого) года планируем завершить дорогу до (станции) Столбово", — сказал он.
Трасса Солнцево — Бутово — Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, а далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, затем до Бутова и через Бутово до Варшавского шоссе и города Видное.
В настоящее время ведутся работы первого этапа — дороги между Киевским и Калужском шоссе. Длина основной трассы составит почти 8 километров с 3-4 основными полосами движения в каждую сторону. Всего же в рамках первого этапа будет построен 21,7 километра дорог.
На втором этапе планируется построить участок дороги Солнцево — Бутово — Видное от Калужского шоссе через административно-деловой центр «Коммунарка» до улицы Поляна (Бутово).
Параллельно строительству трассы будет вестись продление Сокольнической линии метро от «Саларьева» до «Коммунарки». Проект продления Сокольнической (красной) линии метро предусматривает строительство четырех станций метро: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».
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