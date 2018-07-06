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Первый этап дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе могут запустить в сентябре
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Первый этап дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе могут запустить в сентябре 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
«Мы планируем первый этап дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе в конце августа — начале сентября запустить, готовность около 80%. У нас тут 21,7 км дорожной сети, четыре полосы основного хода, 14 искусственных сооружений, разворотная эстакада, эстакады прямого хода, один тоннель под Калужским шоссе, в котором расположена трасса и ветки метро, три подземных перехода, шумозащитные экраны длиной 2,58 км», — сказал П. Аксенов.
По его словам, до конца года, в декабре, планируется запустить трассу и линию метрополитена до станции «Столбово». «Взаимоувязка метро и трассы продолжалась довольно долго, но сейчас они позади. Работы ведет Мостотрест», — заключил П. Аксенов.
Трасса Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Трасса выступит в качестве дублера юго-западной части МКАД.
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