Первый этап дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе могут запустить в сентябре

Петр Аксенов. Об этом журналистам заявил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы

«Мы планируем первый этап дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе в конце августа — начале сентября запустить, готовность около 80%. У нас тут 21,7 км дорожной сети, четыре полосы основного хода, 14 искусственных сооружений, разворотная эстакада, эстакады прямого хода, один тоннель под Калужским шоссе, в котором расположена трасса и ветки метро, три подземных перехода, шумозащитные экраны длиной 2,58 км», — сказал П. Аксенов.

По его словам, до конца года, в декабре, планируется запустить трассу и линию метрополитена до станции «Столбово». «Взаимоувязка метро и трассы продолжалась довольно долго, но сейчас они позади. Работы ведет Мостотрест », — заключил П. Аксенов.