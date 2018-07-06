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Железнодорожники столичного Юго-Запада получили правительственные награды
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Железнодорожники столичного Юго-Запада получили правительственные награды 

Твоя Газета 6 июля 2018
Фото: Твоя Газета
Столичные власти отметили работу сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), расположенного в Южном Бутове.
«Без экспериментального железнодорожного кольца в Щербинке, без вашего непосредственного участия в разработке проектов не было бы ни «Сапсана», ни аэроэкспресса, ни разработки скоростных дорог, ни МЦК, ни нового подвижного состава метрополитена. Вас мало кто знает, к сожалению, героев обычно не знают, но ваша роль просто огромна», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин, вручая награды отличившимся сотрудникам ВНИИЖТ.
Градоначальник также подчеркнул, что протестированные в ЮЗАО автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками будут реализованы при эксплуатации строящихся сейчас Московских центральных диаметров.
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