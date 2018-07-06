Железнодорожники столичного Юго-Запада получили правительственные награды

Столичные власти отметили работу сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), расположенного в Южном Бутове.

«Без экспериментального железнодорожного кольца в Щербинке, без вашего непосредственного участия в разработке проектов не было бы ни «Сапсана», ни аэроэкспресса, ни разработки скоростных дорог, ни МЦК, ни нового подвижного состава метрополитена. Вас мало кто знает, к сожалению, героев обычно не знают, но ваша роль просто огромна», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин , вручая награды отличившимся сотрудникам ВНИИЖТ.

Градоначальник также подчеркнул, что протестированные в ЮЗАО автоматизированные системы управления пассажирскими перевозками будут реализованы при эксплуатации строящихся сейчас Московских центральных диаметров.