Спортивный комплекс появится в поселении Московский вместо гаражей

Решение о создании оздоровительного центра было принято с учетом мнения местных жителей, высказанного в ходе публичных слушаний.

— Теперь на участке площадью 0,9 гектара нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили «гаражи», добавив «спорт», — говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).