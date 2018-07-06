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Спортивный комплекс появится в поселении Московский вместо гаражей
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Спортивный комплекс появится в поселении Московский вместо гаражей 

Вечерняя Москва 6 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Решение о создании оздоровительного центра было принято с учетом мнения местных жителей, высказанного в ходе публичных слушаний.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, разрешила строительство спортивного комплекса вместо гаражей на территории города Московский.
— Теперь на участке площадью 0,9 гектара нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили «гаражи», добавив «спорт», — говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Спортивный комплекс планируют построить на участке №30 в поселении Московский Троицкого и Новомосковского административных округов. Решение о создании оздоровительного центра было принято с учетом мнения местных жителей, высказанного в ходе публичных слушаний, передает агентство «Москва».
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