Спортивный комплекс появится в поселении Московский вместо гаражей 

Решение о создании оздоровительного центра было принято с учетом мнения местных жителей, высказанного в ходе публичных слушаний.
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, разрешила строительство спортивного комплекса вместо гаражей на территории города Московский.
— Теперь на участке площадью 0,9 гектара нельзя будет построить гаражные комплексы, так как из видов разрешенного использования исключили «гаражи», добавив «спорт», — говорится в сообщении пресс-службы комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).
Спортивный комплекс планируют построить на участке №30 в поселении Московский Троицкого и Новомосковского административных округов. Решение о создании оздоровительного центра было принято с учетом мнения местных жителей, высказанного в ходе публичных слушаний, передает агентство «Москва».