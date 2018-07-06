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Два многоквартирных дома в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы
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Два многоквартирных дома в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы 

Агентство «Москва» 6 июля 2018
Фото: Управа района Черемушки
Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 22., поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.
Дом на ул. Профсоюзная имеет 21 этаж. Его общая площадь 30,2 тыс. кв. м. В нем 360 квартир, из которых 72 однокомнатные и трехкомнатные, а 216 — двухкомнатные. Дом на ул. Малой Филевской разноуровневый. В нем 19, 22 и 23 этажа. Его площадь 55,5 тыс. кв.м. В здании 611 квартир, из которых 156 однокомнатные, 305 — двухкомнатные и 150 — трехкомнатные.
Программа реновации утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 г. и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир. Сейчас в программу включены более 5 тыс. домов и утверждены 250 стартовых площадок под жилую застройку для переселения.
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