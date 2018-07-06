Два многоквартирных дома в ЮЗАО и ЗАО поставили на кадастровый учет по программе реновации Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.

«Еще два многоквартирных дома в рамках программы реновации жилищного фонда города, расположенных в Юго-Западном и Западном административных округах столицы по адресам ул. Профсоюзная, д. 96, корп. 1 и ул. Малая Филевская, д. 22., поставлены Управлением Росреестра по Москве на кадастровый учет», — говорится в сообщении.

Дом на ул. Профсоюзная имеет 21 этаж. Его общая площадь 30,2 тыс. кв. м. В нем 360 квартир, из которых 72 однокомнатные и трехкомнатные, а 216 — двухкомнатные. Дом на ул. Малой Филевской разноуровневый. В нем 19, 22 и 23 этажа. Его площадь 55,5 тыс. кв.м. В здании 611 квартир, из которых 156 однокомнатные, 305 — двухкомнатные и 150 — трехкомнатные.