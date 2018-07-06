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С 9 июля по просьбе пассажиров меняется расписание поезда из Балтийска
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С 9 июля по просьбе пассажиров меняется расписание поезда из Балтийска 

АиФ 6 июля 2018
Фото: АиФ
Оно скорректировано по просьбе пассажиров, сообщает пресс-служба КЖД.
Поезд № 6416 из Балтийска теперь будет отправляться на 7 минут раньше — в 16:25. На Южный вокзал Калининграда он придет в 17:31.
«Этот поезд курсирует по вторникам, четвергам, выходным и праздничным дням. При корректировке расписания была предусмотрена возможность пересадки пассажиров на Южном вокзале на поезд, отправляющийся в Светлогорск в 17:39», — говорят на железной дороге.
Отметим, что расписание движения остальных поездов до Балтийска не меняется.
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