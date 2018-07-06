В Москве на кадастровый учет поставили еще два дома реновации

МОСКВА , 6 июл — РИА Недвижимость. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет еще два дома, предназначенных для заселения по программе реновации столичного жилья, говорится в сообщении ведомства.

Зарегистрированные дома находятся в Юго-Западном и Западном округах столицы — улица Профсоюзная, 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, 22, сообщается в пресс-релизе.

Как уточняется в нем, на Профсоюзной улице расположен 21-этажный дом на 360 квартир (общая площадь 30,2 тысячи квадратных метров), на Малой Филевской — разноуровневый дом от 19 до 23 этажей на 611 квартир (55,5 тысячи квадратных метров).