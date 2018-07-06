В Москве на кадастровый учет поставили еще два дома реновации 

МОСКВА, 6 июл — РИА Недвижимость. Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет еще два дома, предназначенных для заселения по программе реновации столичного жилья, говорится в сообщении ведомства.
Зарегистрированные дома находятся в Юго-Западном и Западном округах столицы — улица Профсоюзная, 96, корпус 1 и улица Малая Филевская, 22, сообщается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, на Профсоюзной улице расположен 21-этажный дом на 360 квартир (общая площадь 30,2 тысячи квадратных метров), на Малой Филевской — разноуровневый дом от 19 до 23 этажей на 611 квартир (55,5 тысячи квадратных метров).
Программа реновации предусматривает снос свыше 5 тысяч домов в Москве, в которых проживает около 1 миллиона человек, и строительство вместо них не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города. К настоящему времени власти столицы утвердили 250 площадок под возведение жилья для переселения жителей сносимых домов. В 2018 году в рамках реновации планируется сдать около 30 домов, строить которые начинали по другим городским программам.