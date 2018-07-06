Жаркое лето вернется в столицу 10 июля

На смену дождливой и пасмурной погоде в московский регион с 10 июля придет солнечная и ясная. Об этом сообщается на портале Гидрометцентра России.

«С началом новой рабочей недели дневные температуры будут повышаться, ночные останутся теми же. В понедельник, 9 июля небольшой кратковременный дождь, воздух прогреется до 20-25 градусов. Во вторник местами кратковременный дождь и 22-27 градусов», — отметили в Гидрометцентре.

В ближайшие выходные погода в Москве будет дождливой, а столбики термометров не будут подниматься выше +22 градусов.

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