Новосибирские болельщики устроили уборку на набережной после матча

Тысячи болельщиков собрались на Михайловской набережной Новосибирска в ночь с 7 на 8 июля, чтобы увидеть матч «Россия-Хорватия» на большом экране.

Сборная впервые дошла до четвертьфинала чемпионата мира и эмоции фанатов во время матча просто зашкаливали.

Напомним, основное время игры завершилось со счетом 2:2 и победителя определяли в послематчевых пенальти. Болельщики на Михайловской набережной дружно скандировали «Игорь, Игорь!», поддерживая вратаря Игоря Акинфеева . Но, увы, повторить результат матча с Испанией не удалось — сборная России проиграла в послематчевых пенальти сборной Хорватии

После гола в ворота россиян болельщики резко стихли и в полной тишине стали расходиться по домам. И по пути решили убрать за собой мусор, последовав примеру японцев.

Как сообщается в соцсетях, через час после матча площадка фан-зоны была абсолютно чистой.