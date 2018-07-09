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Новосибирские болельщики устроили уборку на набережной после матча
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Новосибирские болельщики устроили уборку на набережной после матча 

АиФ-Новосибирск 16 часов назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Тысячи болельщиков собрались на Михайловской набережной Новосибирска в ночь с 7 на 8 июля, чтобы увидеть матч «Россия-Хорватия» на большом экране.
Сборная впервые дошла до четвертьфинала чемпионата мира и эмоции фанатов во время матча просто зашкаливали.
Напомним, основное время игры завершилось со счетом 2:2 и победителя определяли в послематчевых пенальти. Болельщики на Михайловской набережной дружно скандировали «Игорь, Игорь!», поддерживая вратаря Игоря Акинфеева. Но, увы, повторить результат матча с Испанией не удалось — сборная России проиграла в послематчевых пенальти сборной Хорватии.
После гола в ворота россиян болельщики резко стихли и в полной тишине стали расходиться по домам. И по пути решили убрать за собой мусор, последовав примеру японцев.
Как сообщается в соцсетях, через час после матча площадка фан-зоны была абсолютно чистой.
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