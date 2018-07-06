Как добраться ночью до набережной для просмотра футбола Россия-Хорватия

Для обеспечения доставки зрителей трансляции 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия Хорватия на Михайловской набережной из отдаленных районов города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.

Подвижной состав привезет пассажиров на остановочный пункт «Станция метро „Речной вокзал“ 8 июля в 01.00 (автобусы пойдут в обратный рейс).

Автобусы:

— № 21 — станция метро „Речной вокзал“ — УМ-3;

— № 36 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Белоусова;

— № 54 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского;

— № 68 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского.

Работа метрополитена будет продлена до 01.00.

Однако уехать обратно после показа жителям города придется самостоятельно. Дополнительные парковочные места во время предыдущих трансляций были организованы под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ „Речной вокзал“ на ул. Добролюбова, 2А. Как станут добираться домой после показа болельщики-пешеходы — пока не ясно, а ведь на момент окончания матча будет около 3 часов ночи.

Интерес у болельщиков к матчу Россия — Хорватия — невероятно большой. Предыдущая игра 1/8 финала Россия — Испания закончилась народным ночным ликованием. За исторической победой на Михайловской набережной наблюдали около 30 тысяч новосибирцев, которые после финального свистка выплеснули свою радость на улицы Новосибирска.