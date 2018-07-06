Как добраться ночью до набережной для просмотра футбола Россия-Хорватия 

Для обеспечения доставки зрителей трансляции 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия — Хорватия на Михайловской набережной из отдаленных районов города будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта.
Подвижной состав привезет пассажиров на остановочный пункт «Станция метро „Речной вокзал“ 8 июля в 01.00 (автобусы пойдут в обратный рейс).
Автобусы:
— № 21 — станция метро „Речной вокзал“ — УМ-3;
— № 36 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Белоусова;
— № 54 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского;
— № 68 — станция метро „Речной вокзал“ — ул. Твардовского.
Работа метрополитена будет продлена до 01.00.
Однако уехать обратно после показа жителям города придется самостоятельно. Дополнительные парковочные места во время предыдущих трансляций были организованы под мостом на площади инженера Будагова, а также в районе БЦ „Речной вокзал“ на ул. Добролюбова, 2А. Как станут добираться домой после показа болельщики-пешеходы — пока не ясно, а ведь на момент окончания матча будет около 3 часов ночи.
Интерес у болельщиков к матчу Россия — Хорватия — невероятно большой. Предыдущая игра 1/8 финала Россия — Испания закончилась народным ночным ликованием. За исторической победой на Михайловской набережной наблюдали около 30 тысяч новосибирцев, которые после финального свистка выплеснули свою радость на улицы Новосибирска.
История встреч сборных России и Хорватии, статистика и прогнозы специалистов — в материале VN.ru. К примеру, известный тренер Жохе Моуринью считает, что россияне вправе мечтать и претворять свои мечты в реальность, и наша сборная вполне может побороться за путевку в полуфинал.