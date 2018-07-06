Лодочные станции и зоны отдыха возле прудов открылись в столичных парках в летний сезон

Городские парки подготовили для жителей и гостей столицы объекты летнего досуга, в том числе лодочные станции, зоны отдыха возле прудов, а также различные занятия и кружки для детей и взрослых, сообщили РИАМО сотрудники пресс-служб московских парков.

«В Измайловском парке в этом году к летнему сезону открылся павильон детской библиотеки на Центральной площади, здесь проходят занятия и кружки, которые тоже являются новинками этого года. В павильоне находятся арт-студия, клуб настольных игр, шахматно-шашечный клуб, а также есть мастерская комиксов и «Картония», — сказал сотрудник пресс-службы Измайловского парка.

Он отметил, что в павильоне также проходят занятия по вокалу, актерскому мастерству и технике речи как для детей, так и для взрослых.

«Основная зона отдыха посетителей парка — это Круглый пруд. На набережной установлены скамейки для отдыха, также есть лодочная станция и велопарковки. Детские и спортивные площадки у нас работают круглый год. Особая подготовка нужна только для летних теннисных кортов, здесь установили сетки, подготовили раздевалки к появлению посетителей», — добавил собеседник агентства.

Для людей, которые любят активный отдых, в парке «Красная Пресня» в Центральном округе Москвы открылся веревочный парк, включающий в себя около 20 различных испытаний на трех маршрутах различных уровней сложности, а также на территории находятся универсальные спортивные площадки с волейбольной сеткой, столами для настольного тенниса и баскетбольным кольцом.

«В парке «Красная Пресня» есть две детские площадки с нестандартным игровым оборудованием, что позволяет проявить ловкость у детей. В этом году мы обновили мини-футбольное поле с искусственной травой, также есть воркаут-площадка с резиновым покрытием и один из лучших скейтпарков в Москве, площадь которого составляет порядка 800 квадратных метров», — отметил представитель пресс-службы парка «Красная Пресня».

Любителям подкрепиться на свежем воздухе лучше всего направляться на ВДНХ, где открылись разнообразные летние веранды кафе и ресторанов.

«Практически во всех кафе и ресторанах ВДНХ можно поесть на свежем воздухе. Среди них, например, «Андерсон на даче», «Арарат», «Московское небо». Новый формат стрит-фуда — кафе Chi-Chi-Co, где можно попробовать хрустящую курочку в вафельном рожке, — открылся на площади около павильона №75», — отметил сотрудник пресс-службы ВДНХ.

Он добавил, что кафе «Вареничная №1» специально к чемпионату мира по футболу предлагает гостям особое меню болельщика и фитнес-меню, а в залах ресторана «Оттепель» можно посмотреть матчи мундиаля.

Кроме того, жители и гости столицы могут поиграть в настольный теннис и бадминтон на площадке между павильонами №57 и №58 «Земледелие».