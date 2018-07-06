До конца 2018 года в Московском метрополитене появятся почти 70 новых поездов «Москва»

Уже в этом году Московский метрополитен получит 69 новых поездов «Москва». 27 шестивагонных поездов «Москва» со специальной модификацией поступят для Филевской линии, 42 привычных восьмивагонных поезда «Москва» — для самых загруженных Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской линий».

Вместо старых навигационных табло над дверями поставят новые, яркие дисплеи. Информацию на них можно будет прочитать даже на ярком солнце. В поездах появятся кнопки для открытия дверей. Также будет работать современная система кондиционирования и отопления. Модернизированный поезд «Москва» получил в наследство от составов первой модификации все ключевые преимущества: удобный сквозной проход через все вагоны и расширенные до 1,4 метра дверные проемы. На стенах останутся USB-разъемы для зарядки гаджетов и сенсорные интерактивные мониторы, с помощью которых пассажиры могут найти нужные станции на схеме метро, проложить оптимальный маршрут и рассчитать время поездки», — уточнил М. Ликсутов.

По его словам, также в новых составах сохранят экономичные и долговечные светодиодные лампы. Они излучают холодный свет утром, чтобы пассажирам было намного проще просыпаться, и теплый свет вечером, чтобы горожанам стало уютнее ехать домой. В головных вагонах установлены специальные площадки с вертикальной спинкой и ремнями для фиксации инвалидных кресел.